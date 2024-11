Gaeta.it - Tragico incidente a Roma: muore un poliziotto di 32 anni in scontro tra volanti

Facebook WhatsAppTwitter Unevento ha colpito la città diquesta mattina, stampando un segno difficile da dimenticare sia nella comunità che tra le forze dell’ordine. In unavvenuto a Monte Mario, ha perso la vita un agente di polizia di 32. La notizia ha sconvolto non solo i colleghi e la famiglia della vittima, ma anche l’intera nazione, che osserva con dolore quanto accaduto.La vita di Amar Kudin e il suo percorso nella poliziaAmar Kudin era nato in Croazia e ha dedicato gran parte della sua vita alla passione per il rugby, in particolare con le Fiamme Oro, una delle squadre più rinomate in Italia. Nella sua carriera sportiva ha partecipato a competizioni di alto livello come il Top12. Solo nell’estate scorsa, Kudin ha deciso di intraprendere una nuova strada, passando alla Polizia di Stato, dove si è distinto non solo per la sua preparazione fisica, frutto deglinel rugby, ma anche per il suo impegno e la dedizione al servizio pubblico.