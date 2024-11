Ilnapolista.it - Stefano De Martino: «Ad Amici parai un rigore a Maradona, è l’unico che mi è sembrato soprannaturale»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera intervistaDeè il personaggio tv del momento che conduce il programma più visto della televisione italiana, Affari tuoi. Un’intervista a tutto tondo in cui si racconta dall’infanzia, passando per Belen, fino al possibile Sanremo.Ha sempre voluto fare tv?«No, volevo fare quello che facevano gli altri. Dunque, all’inizio il calciatore: terzino sinistro. Poi a 9 anni ho cominciato ad accompagnare mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza. Siccome non volevo fare due viaggi, la aspettavo lì seduto. Un giorno l’insegnante, di cui era stato allievo anche mio padre, mi chiese di provare».Mike se lo ricorda?«Certo, lo guardavo sempre. Ma nella mia memoria televisiva confondo quello che vedevo da bambino e quello che ho visto nelle teche. La tv che mi piace è la tv che hanno fatto quando io non c’ero.