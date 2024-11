Quifinanza.it - Spreco alimentare, il 10% avviene in casa, i Millenials i più attenti a ridurre gli sprechi

Ogni anno, in Europa e nel resto del mondo, si generano tonnellate dialimentari, con effetti devastanti sull’ambiente. Questo fenomeno, che contribuisce in modo significativo all’inquinamento e alla perdita di risorse naturali, è un problema crescente che necessita di un impegno globale per essere affrontato.Secondo i dati Eurostat, una parte rilevante dellonelle case private, dove si stima che ben il 54% dellocomplessivo provenga proprio dalle abitazioni. Questo dato evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza nelle abitudini alimentari e una gestione più efficiente delle risorse domestiche.Un aspetto importante che contribuisce a questoè la scarsa comprensione delle date di scadenza presenti sulle etichette dei prodotti alimentari.