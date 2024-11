Bubinoblog - SONIA BRUGANELLI LASCIA BALLANDO CON LE STELLE? “SI PARLA DI TUTTO TRANNE CHE DI BALLO”

con le? L’ex moglie di Paolo Bonolis sabato aprirà la puntata, salvo ritiro, nell’ennesimo spareggio. Oggi il duro sfogo.Questa mattina la concorrente dello show di Milly Carlucci ha affidato ad Instagram un lungo sfogo. Visibilmente stanca e provata, laha confessato che:Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata. La leggerezza con cui entravo in sala prove – perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto – non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata.ha poi aggiunto nella diretta fiume stenografata dal portale Biccy:Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un’altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta.