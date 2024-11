Scrocchierella di cipolle | Uno strato sottile e croccante che delizierà il tuo palato!

Leggi su Donnaup.it

di: Unocheil tuo!Questa ricetta è fantastica per tutti coloro che amano le. E’ velocissima da preparare, impiegherò più a descrivervi come realizzarla che voi a farla!Ottima come antipasto ma anche per accompagnare gustose insalatone.E’ realizzata con 2 farine differenti e non c’è bisogno di lievito. Sarà sfiziosa e irresistibile.Vi lascio agli ingredienti e il procedimento.di: ingredienti.Per realizzare l’impasto bisogna usare i seguenti ingredienti:100 gr di farina di mais100 gr di farina 00500 -550 gr diaffettate finementeCondimenti per la lavorazione dellee per l’impasto:Olio extravergine d’olivaPepeSaleProcedimento.Cominciamo a preparare l’impasto pulendo lee affettandole finemente con una mandolina.