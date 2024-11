Bergamonews.it - Salute andrologica: perché non va sottovalutata da bambini e ragazzi

Se c’è un aspetto delladi cui ci si prende poca, troppo poca cura, in giovane età, è quello andrologico. Molti non sanno neppure cosa sia l’andrologia, quella disciplina medica che si occupa dellamaschile e in particolare delle disfunzioni dell’apparato urogenitale maschile. In altre parole, l’andrologia è la specialità che si occupa dei maschi come la ginecologia è quella che si occupa delle femmine.Eppure lanon è cosa da poco e i rischi sono seri. Uno scorretto sviluppo dell’apparato genitale maschile può causare problemi importanti. Uno tra tutti, l’infertilità. Intorno a questo, poi, l’impatto sulla dimensione sessuale, affettiva e relazionale dell’adulto.Patologie testicolari, patologie erniarie inguino-scrotali, patologie del pene, dismorfismo, fimosi, frenulo breve, deviazione congenita del pene sono tutte situazioni che devono essere riconosciute e trattate precocemente.