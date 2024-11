Ilfattoquotidiano.it - Salario minimo, ripescato l’emendamento delle opposizioni che chiede un limite di 9 euro all’ora sotto il quale non si può scendere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Commissione Bilancio della Camera hain corsaunitariosull’introduzione delin Italia. La riammissione è arrivata sabato, in seguito a un ricorso. Il giorno prima la modifica era stata dichiarata inammissibile per estraneità di materia in quanto, “recando una disciplina organica volta a introdurre illegale, contiene norme che, pur essendo di carattere prevalentemente ordinamentale, appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari“.firmato tra gli altri da Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli e Magi ricalca il disegno di legge unitario e prevede, per altro, che “il trattamento economicoorario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9lordi“.Ma in aggiunta stabilisce che “al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economicoorario all’importo di 9” vengano previsti dei benefici economici a valere su un Fondo per ilda creare nello stato di previsione del Ministero del lavoro.