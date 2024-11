Cityrumors.it - Rimborso TARI, può chiedertelo anche il proprietario di casa: quando succede

A chi spetta il pagamento dellain caso di abitazione concessa in locazione: tutto quello che c’è da sapere in merito. Tra le tasse che annualmente i contribuenti italiani devono versare rientrala, il tributo gestito dalle amministrazioni locali e destinato a coprire i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani., puòil proprieo di(Cityrumors.it)In caso di abitazione in affitto, molti si chiedono se il pagamento è a carico dell’inquilino o del proprieo dell’immobile. La tassa sui rifiuti, come stabilito dalla norma, è dovuta dai proprieo da chi detenga immobili o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti, comprese attività commerciali e strutture. Secondo la normativa, dunque, è il conduttore a dover versare la, ma esistono dei casi in cui è il proprieo a dover provvedere al pagamento.