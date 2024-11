Biccy.it - Riccardo Scamarcio ospite a Belve: le dichiarazioni controverse

Leggi su Biccy.it

, Mara Venier e Flavia Vento sono i primidel nuovo ciclo di puntate di, la storica trasmissione di Francesca Fagnani che torna in onda domani, martedì 19 novembre.Se sulla Venier, Francesca ha dichiarato al Corriere “è una donna allegra e solare, però vedrete anche i suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica” e sulla Vento: “è stata eccezionale, molto divertente. Il suo sogno oggi è tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”; suha detto: “è stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso“. Ma le primeche sono trapelate alla stampa in merito proprio alla sua intervista sono piuttosto. L’attore, infatti, ha ammesso di aver fatto uso di molte droghe. “Mi facevo le canne in centro storico ad Andria .