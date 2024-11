Dilei.it - Rania di Giordania abbagliante in gonna plissettata e camicia rosso fuoco

di, nei suoi lunghi anni da Regina del paese mediorientale, ha sempre mostrato il suo innato fascino e la sua capacità di selezionare, per sé, i look più adatti a ogni occasione. Anche di recente, la sovrana ha mostrato tutta la sua bellezza con un outfit di colore, composto da una camicetta e da una. Accanto adisi trovava anche la nuora Rajwa, moglie del figlio Al Hussein.di, il coordinatodiè una vera e propria regina di stile e, negli anni, ha saputo influenzare, con le sue scelte, lo stile di tantissime donne di tutto il mondo. Anche di recente, la sovrana ha ripreso un look anni Ottanta, indossandolo in un’occasione importante, e, lanciando, così, un nuovo trend.Il 18 novembre 2024, invece, per l’apertura della ventesima sessione parlamentare della, la moglie di re Abdullah II ha voluto accendere la sua bellezza naturale con un completo, composto da unalunga, fino alle sue caviglie, e da una blusa a mezze maniche, che presentava un vezzo sul collo.