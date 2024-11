Probabili formazioni Como-Fiorentina tredicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladi/25 in programma domenica 24 novembre alle ore 15.00. Viola in un periodo di forma straordinario, con sei vittorie consecutive in campionato che li hanno lanciati nelle parti altissime della classifica, a un solo punto dal Napoli capolista. Momento di flessione invece per i lariani, che non vincono da sei partite e sono scivolati a una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Raffaele Palladino.Ledi(4-3-3): Reina; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera.Ballottaggi: Cutrone 70% – Belotti 30%Indisponibili: van der Brempt, Sergi Roberto, Perrone, MazzitelliSqualificati: –(4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.