Pontedera il presidente invoca una svolta | Dobbiamo intervenire su tanti livelli

La sconfitta con la Pianese ha indotto ildel, Simone Millozzi, a rilasciare alcune dichiarazioni sul momento-no dei granata. "Mi sono preso alcune ore di riflessione dopo la sconfitta – ha detto - perché, come spesso accade in momenti di grande delusione, a caldo si rischia di esprimersi in modo impulsivo, dicendo cose di cui poi ci si potrebbe pentire, mentre vanno evitate dichiarazioni avventate che potrebbero danneggiare ulteriormente il morale della squadra, dei tifosi o dell’ambiente tutto. La nostra posizione in classifica è preoccupante, e non possiamo nasconderci, e mai lo abbiamo fatto, dietro a scuse o parole di circostanza. Comee come società ci prendiamo, come è nostra abitudine, la responsabilità di quanto occorso finora. Lo abbiamo già fatto assumendo la decisione, non consuetudinaria per il nostro club, di esonerare un allenatore dopo poche giornate, con l’intenzione di dare una scossa alla squadra, restituendole, grazie ad una guida tecnica di esperienza e di qualità, equilibrio e tranquillità.