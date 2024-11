Oman, nuovi eventi organizzati dall’ambasciatore D’Elia

Leggi su Ildenaro.it

In occasione delle celebrazioni indella nona edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, l’ambasciata d’Italia a Mascate ha organizzato presso l’università “Sultan Qaboos” un seminario interattivo in collaborazione con Ice e svolto dall’università Iulm di Milano.Sul tema “The taste of the mind: where science and cooking meet”, il seminario ha evidenziato la connessione tra le neuroscienze e la percezione del cibo, con dimostrazioni pratiche di come gli impulsi celebrali influenzino le preferenze alimentari. Davanti a un pubblico di studenti e accademiciiti, rappresentanti della comunità italiana e delle istituzioni e della società civileite, l’evento ha valorizzato il legame delle tradizioni culinarie italiane con uno stile di vita sano e sostenibile, in linea con il tema della Settimana della Cucina Italiana scelto per il 2024: “Dieta mediterranea e cucina delle radici: salute e tradizione”.