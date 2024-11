Gaeta.it - Nasce il Consiglio superiore della sanità in Liguria: un’iniziativa innovativa per il miglioramento della salute

Il presidenteRegione, Marco Bucci, ha presentato in una conferenza stampa la creazione delligure, un'iniziativa che mira a migliorare il sistema sanitario regionale. Questo organismo, completamente gratuito e senza compensi per i suoi membri, avrà l'obiettivo di fornire suggerimenti e back sulla gestione e l'evoluzionein. In questo articolo esploreremo le caratteristiche e il funzionamento di questo nuovo ente.Caratteristiche del nuovoLasi posiziona come pioniera nella creazione di una livello regionale, ispirato al modello consultivo nazionale del Ministero. Il presidente Bucci ha commentato l'innovatività dell'iniziativa, sottolineando il valore dell'esperienza consolidata dei professionisti coinvolti.