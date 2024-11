Ilnapolista.it - Nadal: «Non esiste un addio ideale, i finali dei film sono di solito per i film americani»

Rafaha incontrato i giornalisti in conferenza stampa prima di cominciare la Coppa Davis, in programma a Malaga dal 20 al 24 novembre. Sarà il suo ultimo torneo, dopo aver annunciato il ritiro qualche settimana fa.: «Se potessi, continuerei a giocare. Qualcosa cambierei della mia carriera»Come ti senti prima del tuodefinitivo al tennis?«Beh, è una cosa a cui sto pensando da molto tempo. Ho sempre cercato di darmi una possibilità in più. Mi sto godendo la settimana. So che il ritiro porterà a un grande cambiamento nella mia vita, ma questo accadrà più tardi.qui con la squadra ora e questo mi rende felice».Sei preoccupato di non essere in grado di controllare le tue emozioni in una settimana così speciale?: «Non lo so, non posso prevederlo. Sein campo spero di no, perché nonqui per ritirarmi,qui per aiutare la squadra.