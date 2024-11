Musica | al Sannazaro Schumann e Brahms secondo il pianista Benedetto Lupo

Leggi su Ildenaro.it

Sarà dedicato ail concerto del, giovedì 21 novembre nel Teatro, per la stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. «Ho sempre amato suonare insieme pagine di– sottolinea il musicista – autori che mi hanno sempre accompagnato nel corso della vita e che, nel caso di, non ho mai smesso di eseguire neanche per un attimo». Dei grandi compositori, entrambi di origine tedesca,eseguirà due capolavori di Robert, i «Kinderszenen op.15» ei «Kreisleriana op.16» (entrambi composti nel 1838) in dialogo con due raccolte di Johannes, i «Tre intermezzi op.117» e le «Fantasien op.116». «I «Kinderszenen» (Scene infantili) di– sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – furono scritte nel momento della vita del compositore in cui si preparava a diventare sposo e padre.