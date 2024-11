Mina, in 'Gassa d'amante' poesie d'amore per le nuove generazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La voce cristallina è sempre la sua ed è più toccante che mai. Èall’ennesima potenza quella diil nuovo album di inediti della Tigre di Cremona in uscita il 22 novembre prossimo per PDU e presentato con un ascolto al buio in apertura della Milano Music Week. Dieci canzoni che raccontano le tante facce dell’amore, certo, ma in modo estremamente poetico, che parlano ai giovani, racchiudendo tutti gli stilemi deluniverso: azzardi stilistici, sorprese, sfumature vocali e la certezza che la sua voce, morbida ed evocativa, è rimasta inalterata. “Si sente che canta qualcosa che le piace – sottolinea il figlio Massimiliano Pani incontrando i giornalisti -. Si è divertita e ha cantato magistralmente, ha messo una parte di cuore e anima in più. Ha scelto brani che le piacevano, arrivati al momento giusto”.