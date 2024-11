Ilgiorno.it - Milano prima per qualità della vita, Sala: “Ecco”. Ma FI è già all’attacco

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 novembre 2024 – Si sta come d’autunnonelle classifiche delle città italiane. Due mesi fa l’“Indicecriminalità” realizzato dal Sole 24 Ore con i dati del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale precipitava il capoluogo lombardo in cima alla classifica delle Gotham d’Italia, con più di settemila reati (denunciati) nel 2023 per centomila abitanti e un aumento (delle denunce) vicino al 5% rispetto al pre-pandemia. Ma ora a far vacillare le basi semiscientifiche del prossimo sfogo acchiappaclic di qualche personalità dei social entra a gamba tesa l’indagine annuale sulladi ItaliaOggi e ItalCommunications con l’università La Sapienza di Roma, che conferma, per la quarta volta, al primo posto in una classifica di virtuosità delle province in cui è seguita da Bolzano e dalla lombarda Brianza.