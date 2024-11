Terzotemponapoli.com - Milano, gemellaggio tra Milano Partenopea e il Club Gelbison

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ieri sera auna folta rappresentanza dele delNapolisi sono incontrati per stringere un. Di seguito quanto rilevato in esclusiva da Terzotemponapoli., un’amicizia per valorizzare attraverso la passione calcistica due bei territori della CampaniaIl, nato da qualche mese, e che conta già circa 60 iscritti, è legato alla realtà calcistica più rappresentativa del Cilento. I suoi iscritti, raccolti attorno al presidente Carmine Pacente, che è anche Consigliere Comunale del capoluogo lombardo, sono legati infatti alla. La squadra di Vallo della Lucania (SA) rappresenta un vasto territorio che va dalla Piana del Sele a Sapri. La squadra ambisce, dopo gli investimenti del presidente Puglisi, a risalire dalla Serie D alla Lega Pro.