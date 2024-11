Lotteria degli scontrini istantanea ancora al palo Dopo che 16 milioni di esercenti un anno fa hanno adeguato i registratori di cassa

Ilfattoquotidiano.it - Lotteria degli scontrini istantanea ancora al palo. Dopo che 1,6 milioni di esercenti un anno fa hanno adeguato i registratori di cassa

Lacon estrazioni istantanee resta nel limbo. Nonostante circa 1,6disiano stati obbligati ormai unfa ad adeguare idialle nuove procedure necessarie per consentire ai consumatori di ricevere seduta stante l’eventuale vincita. Ai problemi burocratici emersi la scorsa estate ora si somma un ostacolo politico. Il governo Meloni ha confermato lalanciata dal Conte 2 per promuovere i pagamenti digitali e non ha eliminato l’obiettivo di arrivare a quella, annunciato nell’estate 2022, ma pare intenzionato a lasciarla nel dimenticatoio.Alla leader di FdI la misura che consente ai consumatori di vincere fino a 5di euro grazie ai biglietti virtuali accumulati ogni volta che si paga con moneta elettronica non è mai piaciuta.