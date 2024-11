Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 3-5, Europei curling femminile in DIRETTA: mano nulla nel sesto end

17:08 Anche Roervik spazza via la guardia a difesa del puntono. Norvegesi che potrebbero mettere in pratica la tattica operata questa mattina dalle svizzere: distruggere il gioco avversario obbligandole a marcare un solo punto.17:07 Siamo nel corso di un end a dir poco fondamentale. Haslev pulisce il gioco eliminando due guardie.SETTIMO END16:59 Come ampiamente prevedibile sin da metà end arriva lache conserverà il martello anche nell'imminente settimo end.16:56 Proseguono le bocciate. Si va verso una nuova.16:55 Avvio di end rapidissimo con numerose bocciate che si sono susseguite.