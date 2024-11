Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 6-4, 4-1, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADELERRANI/PAOLINI IN BJK CUP4-1 BREAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!! Scatenata Lucia, scaglia un diritto lungolinea imprendibile!30-40 Seconda di servizio tremebonda di, ma la risposta di rovescio delfinisce in rete. Che peccato.15-40 IMMENSAAAAAAAAAA!!!martella di diritto e di rovescio,si esalta in difesa, ma alla fine deve arrendersi!15-30 Largo il diritto lungolinea dell’na.0-30 In rete il diritto della polacca in uscita dal servizio.0-15resiste al tennis geometrico di, poi è lungo il rovescio lungolinea della polacca.3-1 Superbo rovescio in contropiede dell’na.40-15 Largo l’ambizioso rovescio lungolinea del, che era molto lontana dalla linea di fondo.