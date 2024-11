Sport.quotidiano.net - Lazio, Pedro: "Voglio ritirarmi con un trofeo. Voglio vincere con la Lazio"

Roma, 18 novembre 2024 - Sembrava poter essere il suo ultimo giro di giostra ad alto livello, maRodriguez è riuscito a riportare indietro le lancette del tempo, diventando uno dei giocatori più interessanti e decisivi di questa prima parte di stagione laziale. Tra gol pesanti e bellissimi, affiancati a giocate eccellenti e assist, lo spagnolo conta la bellezza di 6 gol e 2 assist in 12 partite giocate, numeri che riportano ai suoi fasti migliori quando vestiva la casacca del Barcellona. Merito del tecnico Marco Baroni, ma anche dell'etica del lavoro del "ragazzino" classe 1987 nato a Tenerife. Il rapporto con Tenerife Numeri da capogiro che lo hanno reso rimesso sulla mappa dei media anche spagnoli. In questa pausa nazionali la Spagna giocherà proprio nella città delle Canarie che ha dato i natali al fantasista biancoceleste e per questo l'ex Barcellona è stato intervistato dal quotidiano locale delle Canarie "El Dia" riguardo al suo rapporto con la città e non aver mai potuto vestire la casacce delle Furie Rosse sulla sua isola natia.