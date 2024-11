Bergamonews.it - La Gervasoni risponde alla crisi dell’auto con l’innovazione: test su iniettori per motori a idrogeno

Anche in un momento storico nel quale il settore automotive sta vivendo una delle suepiù importanti, il Made in Italy e il saper fare bergamasco fanno contare il proprio peso, uniti a una buona dose di coraggio imprenditoriale.Lo sanno beneSpa di Val Brembilla, specializzata nella produzione di minuteria metallica, che continua a essere un partner di riferimento primario per alcune tra le più grandi realtà del settore, da Volkaswagen a Ford, da Bentley a Lamborghini, da Marelli a Magna.Nata, come tante iniziative di successo, da un piccolo garage di 20 metri quadrati nel 1961 per volontà di Bono, fondatore dell’azienda che oggi guida insieme al figlio Graziano, il gruppo conta circa 350 dipendenti suddivisi tra i due plant di Brembilla e Laxolo, e il sito di Plovdiv, in Bulgaria, dove opera sotto l’insegna Stratus: in oltre sessant’anni di attività, è stata in grado di differenziare la propria produzione, che oggi per il 60% del fatturato è destinata al mercato oleodinamico, mentre il restante 40 si divide pressoché equamente tra pneumatico e automotive.