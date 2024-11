Gaeta.it - Jannik Sinner: analisi fiscale e guadagni dopo il trionfo alle Atp Finals di Torino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con la vittoriaAtpdi, il giovane tennistaha raggiunto un’importante pietra miliare, non solo per il suo palmarès sportivo, ma anche per il suo conto in banca. La somma guadagnata in questa prestigiosa competizione ammonta a 4.881.500 dollari, equivalenti a circa 4.500.000 euro. A questo si aggiungono ida altri tornei che nel 2024 hanno fruttato al tennista un totale di circa 12 milioni di dollari, portando il suo incasso annuale a circa 16,9 milioni di dollari, ovvero 15,5 milioni di euro. Nonostante il successo, la questionesi fa complicata, vista la residenza dinel Principato di Monaco, stato che offre un regimeparticolarmente favorevole.Gli aspetti fiscali delagli AtpLa vittoriaAtpnon rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche un delicato nodoper