Il Punto di Vista di Bruscolotti sulla Roma e il Napoli

Giuseppe, ex capitano delcon 511 presenze e uno scudetto al suo attivo, ha rilasciato una serie di dichiarazioni interessanti al Corriere dello Sport riguardo alla situazione attuale dellae al mercato del. Le sue osservazioni spaziano dal commentoscelta di Ranieri alla difesa di Romelu Lukaku, senza dimenticare un apprezzamento per i nuovi acquisti del club partenopeo e per lo spirito di sacrificio che caratterizza la squadra.Ranieri alla: una scelta giusta, ma con pazienzaSecondo, la nomina di Claudio Ranieri alla guida dellaè stata una scelta giusta. L’ex difensore, infatti, sottolinea che Ranieri è l’unico tecnico in grado di risolvere la difficile situazione in cui si trova la squadra capitolina. Tuttavia,mette in guardia contro aspettative troppo elevate in tempi brevi: “Non si risorge da un momento all’altro”, avverte, suggerendo che anche laavrà bisogno di tempo per ritrovare la forma e l’armonia.