Quotidiano.net - Il Papa al G20, usare i fondi per le armi nello sviluppo

Leggi su Quotidiano.net

"Una visione e una strategia a lungo termine sono necessarie per combattere efficacemente la malnutrizione". Lo sottolinea ilin un messaggio al G20 auspicando che "la Global Alliance Against Hunger and Poverty possa avere un impatto significativo sugli sforzi globali per combattere la fame e la povertà. L'Alleanza potrebbe iniziare attuando la proposta di lunga data della Santa Sede, che chiede di riorientare iattualmente assegnati allee ad altre spese militari verso un fondo globale progettato per affrontare la fame e promuovere lonei paesi più poveri". Il Messaggio delè stato pronunciato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.Francesco ribadisce che "il cibo è un diritto inalienabile" e che "la fame è uno scandalo". "La politica deve fare dell'eliminazione effettiva della fame uno dei suoi obiettivi principali e imperativi.