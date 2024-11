Gaeta.it - Il contest internazionale degli chef italiani all’estero: un viaggio tra le ricette regionali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa che celebra la tradizione gastronomica italiana si sta preparando ad avere un impatto globale. Gustoh24, in collaborazione con l’associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società, lancia unche invitaresidentia condividere ledelle proprie origini. Questo progetto mira a enfatizzare la qualità della cucina italiana e il suo autentico valore culturale in tutto il mondo, creando una grande tavolata di piatti tipici che saranno apprezzati sui cinque continenti.Un tour gastronomico per la cucina italianaSecondo Donato Troiano, direttore di Gustoh24, quest’iniziativa è più di una semplice competizione culinaria. Si presenta come un vero e proprio tour gastronomico che intende promuovere, non solo i prodotti dell’agroalimentare italiano, ma anche la Food Valley nostrana, celebre per la sua ricchezza e varietà.