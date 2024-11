Agi.it - Il centrosinistra vince in Emilia Romagna ed è avanti in Umbria

AGI - Chiuse le urne per le elezioni regionali in Emila. Nella storica roccaforte rossa, invece, con oltre mille sezioni scrutinate il candidato del 'campo largo', Michele De Pascale, si attesta al 55,7%, nettamentesu Elena Ugolini, candidata di centrodestra, data al 41,2%. Ilè in vantaggio anche indove, con 170 sezioni scrutinate su mille, Stefania Proietti è al 50,94% contro il 47,1% attribuito alla governatrice uscente Donatella Tesei. Schlein: "Vittoria emozionante e commovente" È stata la seconda e ultima giornata di votazione per 4,6 milioni di cittadini e l'affluenza è apparsa in netto calo, con un dato definitivo pari al 46,42% in, a fronte del 67,67% nel turno precedente, e al 52,3% (64,69% nel turno precedente) in