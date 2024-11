Ilgiorno.it - Gratta e vinci: come verificare se il biglietto è valido (e se si può incassare la vincita)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 novembre 2024 – Chi di voi non ha mai sognato di imbattersi per caso in unfortunato, magari caduto dalle tasche di qualche giocatore distratto (e non più recuperabile) oppure abbandonato per sbaglio da chi non avesse capito di aver vinto? Un pensiero del genere devono averlo avuto i passanti che ieri, domenica 17 novembre, hanno avvistato scatoloni pieni di tagliandi nel colatore Muzza a Cornigliano Laudense (fatto che ha portato il sindaco ad avvisare i concittadini: quei biglietti sono segnalati, quindi non più validi, inutile avventurarsi in pericolose operazioni di recupero).accertare, quindi, se untrovato per caso (oppure dimenticato da qualche parte in casa o negli abiti) è ancorae, se vincente, può essere incassato? Ihanno una scadenza Inon sono eterni.