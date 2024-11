Iodonna.it - Grasso sulla pancia? 5 consigli alimentari e 5 fitness per eliminarlo

La maggioranza delle donne (ma anche degli uomini!) dopo i 50 anni si accorgono che qualcosa è cambiato guardandosi allo specchio. Il punto vita decisamente si allarga e l’addome diventa più sporgente. Perché succede? E perché ilviscerale è rischioso per la salute, oltre che per la linea? Ne abbiamo parlato con il Dottor Alberto Cerasari, Medico Specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, Direttore Sanitario e Longevity Doctor presso SoLongevity Clinic.gonfia? Ecco le possibili cause e qualche utile rimedio da adottare X Che cos’è ilviscerale?Ilviscerale è il tessuto adiposo che si accumula principalmente all’interno della cavità addominale, attorno agli organi interni come fegato, pancreas, intestino e reni.