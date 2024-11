Justcalcio.com - Giocatori espulsi 10 o più volte

Notizia fresca giunta in redazione:Moltitrascorrono tutta la loro carriera senza che un arbitro gli sventoli mai un cartellino rosso; alcuni hanno un’esperienza completamente opposta.A tutte queste stelle, il colore rosso sarà fin troppo familiare. Ognuno di loro, secondo Mercato di trasferimentohanno ricevuto l’ordine di marcia almeno 10dal 2000 in poi.Immergiamoci (a due passi) nella nostra corsa attraverso una selezione dei giochi più indisciplinati del gioco moderno.EmreEmre lascia il campo dopo essere stato espulso mentre giocava con il Newcastle contro lo Stoke City nel 2008 (Credito immagine: Alamy)Da sempre il bulldog in mezzo al parco, la leggenda turca Emre non era estranea alla vista di un cartellino rosso.E il fischio finale non significa necessariamente che l’azione sia finita per l’ex Galatasaray, Fenerbahce e Newcastle: nel 2006 si ritrovò squalificato per quattro partite per aver preso parte ad una rissa di massa trae dirigenti dopo la partita della Coppa del Mondo della Turchia -off contro la Svizzera.