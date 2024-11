Iltempo.it - “Funerale” all'Ama. Sconcerto per il blitz a Rocca Cencia: la denuncia

«Nella serata di ieri, presso l'impianto di, ignoti con volto coperto, striscioni e una bara, hanno inscenato un fintoquale atto di minaccia rivolto ai responsabili della struttura. Si tratta di un accadimento gravissimo che la Società ha giàto alle Autorità competenti». E' quantoin una nota l'Ama in merito a un episodio avvenuto nel centro rifiuti di, frazione di Roma. «Davanti ad una evidente escalation dei toni e delle condotte, chiediamo a tutte le Istituzioni competenti l'impegno affinché continuino ad essere garantite le condizioni per la gestione delle attività della struttura e che l'azienda e i suoi lavoratori possano proseguire ad operare nel territorio con la massima sicurezza e serenità per parte sua Ama, anche a, implementerà il suo impegno nel processo in atto di miglioramento strutturale dei servizi di pulizia e di igiene urbana per Roma e nel rigettare ogni atto intimidatorio, esprime la più profonda solidarietà ai responsabili della struttura, assicurando ogni supporto all'incolumità dei propri dipendenti», la reazione del presidente di Ama s.