Fagnani dice la sua su Mediaset che deve decidere sull'ospitata di Giambruno a Belve

Andreaè stato corteggiato da Francescaper ben due anni di seguito per un’intervista aeppure, anche questa volta, il loro incontro potrebbe non avvenire. Lo scorso anno, pochi mesi dopo lo scandalo che lo ha portato a rompere con Giorgia Meloni, la conduttrice, parlando con Fiorello, ha dichiarato: “Se lo vorrei ospite a? Subito! L’ho invitato ma neanche mi hanno risposto. Eppure ho dei parrucchieri per il ciuffo pazzeschi, eh!“. Era ottobre del 2023.invita: “Abbiamo dei parrucchieri pazzeschi per il ciuffo” pic.twitter.com/bsjYm1DqQw— Il Grande Flagello (@grandeflagello) October 20, 2023L’invito ad Andreaè arrivato anche quest’anno. “Se è vero che verrà Andrea?” – le parole di Francescaqualche settimana fa – “Noi l’abbiamo invitato.