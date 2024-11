Inter-news.it - Dumfries croce e delizia di Inter e Olanda. Ruolo per Inzaghi – CdS

Denzelper. Il giocatore sta tornando decisivo più che mai, ma negli episodi spesso viene condannato. Ilper Simonesecondo il Corriere dello Sport.NAZIONALE – Denzelrimane, da sempre e per sempre per l’. Lo dimostra anche con la sua nazionale, dove da tre soste consecutive va in rete. Tre gol con l’in UEFA Nations League: uno con la Germania a settembre, uno con l’Ungheria a ottobre e l’ultimo ancora nel 4-0 con l’Ungheria. Una botta al volo finita sul secondo palo e di rara bellezza., ildentro l’CLUB – Ladisono le sue disattenzioni, gli esempi riguardano gli scontri diretti dell’contro Juventus e Napoli. Nel primo l’esterno segna il gol del 4-2, però è troppo leggero nella marcatura su Kenan Yildiz in entrambi i gol del turco.