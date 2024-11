Lapresse.it - Coppa Davis 2024 in tv: calendario e programma Malaga, dove vederla

Laè alla fase finale. Da domani 19 novembre asi gioca la Final 8 che vede protagonista anche l’Italia di Jannik Sinner, impegnata ai quarti di finale contro l’Argentina. Ecco il, le date, gli orari ein tv. IlcompletoSarà possibile vedere la Final 8 in diretta e in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Copertura totale anche su Sky e in streaming su NOW a partire dai quarti di finale: domani Olanda-Spagna dalle 17, poi mercoledì 20 Germania-Canada dalle 12, giovedì 21 Stati Uniti-Australia dalle 10.30 e l’attesissima Italia-Argentina dalle 17. Venerdì la prima semifinale dalle 17, sabato la seconda dalle 13. Domenica la finalissima, dalle 16. La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le partite dasarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto.