Sport.quotidiano.net - Ciclismo, a Bettiol il Giglio d'Oro 2024

Leggi su Sport.quotidiano.net

Calenzano, 18 novembre- Tutto pronto a Pontenuovo di Calenzano al ristorante Carmagnini del ‘500 per il Gran Galà del 51°D’Oro in programma martedì 19 novembre a partire dalle 11. Il massimo riconoscimento del premio nazionale organizzato da Lorenzo e Saverio Carmagnini con la collaborazione del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI e il patrocinio della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Calenzano, sarà consegnato al toscano e Campione Italiano assolutoAlberto, che proprio per aver conquistato a Sesto Fiorentino nella gara “Per Sempre Alfredo” la maglia tricolore riceverà un secondo riconoscimento. Previsti tanti altri premi come ilRosaalle olimpioniche della pista Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, a Giulio Pellizzari rivelazione dell’annata il Memorial Gastone Nencini, al commissario internazionale UCI Francesca Mannori presidente di giuria alle Olimpiadi di Parigi il premio Gino Bartali, a Marco Calamai, allenatore professionista di basket che lavora con i ragazzi disabili, quello intitolato a Alfredo Martini Maestri dello sport.