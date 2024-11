Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Il Napoli di Conte, solidità prima della bellezza”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso di “Campania Sport”, il giornalista Umbertoha offerto una riflessione pungente sule sulla figura di Antonio. Ecco come ha articolato il suo pensiero.Ilnon è la squadra più bellaSecondo, ilattuale non si distingue per estetica o spettacolarità: “Ilnon è la squadra più bella, che poi laè soggettiva, non è la squadra che gioca meglio.”Il giornalista sottolinea che “giocare meglio” non significa necessariamente possesso palla o uscita dal basso, concetti apprezzati dagli analisti moderni. Piuttosto, una squadra che gioca bene è quella capace di:Difendere solidamente: concedendo poche occasioni agli avversari.Creare opportunità: mostrando incisività nella fase offensiva.Da questa prospettiva, ilrisulta ancora lontano dall’eccellenza.