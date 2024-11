Inter-news.it - Calhanoglu, il medico dell’Inter: «Infortunio? Non sembra grave! Il piano al rientro»

Giorni di apprensione per le condizioni di Hakan, ancora in Turchia dopo l’allarme. Ne parla direttamente il responsabile dell’area medica.TROPPE FATICHE – Piero Volpi, responsabile dell’area medica, viene intercettato da Radio Rai Gr Parlamento. Il professore, prima di affrontare il tema caldo Hakan, si sofferma sulle problematiche fisiche dovute ai calendari saturi dei giocatori: «Troppi infortuni? Assolutamente sì. Purtroppo è una situazione che ormai da anni va avanti, sia con infortuni di alta intensità e gravità, sia con quelli meno gravi come quelli muscolari. Bisogna effettivamente lavorare su questo tema delle Nazionali perché i giocatori che vanno lontani a giocare, oltre alla fatica delle partite, hanno dei viaggi da affrontare».