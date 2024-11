Dilei.it - Ballando con le Stelle, le prime parole di papà Carlo Aloia: “L’emozione più grande”

Fiocco rosa acon le. Come già spifferato via social qualche giorno fa e confermato durante l’ultima diretta, il maestro di danzaè diventatoper la prima volta. E non potrebbe essere più felice, a giudicare dalle sue, che danza al fianco di Sonia Bruganelli, aveva dovuto abbandonare in tutta fretta gli allenamenti prima della scorsa puntata dello show di Milly Carlucci.Lediper la prima voltaEra già nell’aria questo lieto evento e così, alla fine,è diventatodella piccola Michelle, frutto dell’amore con la moglie Jlenia Intravaia Firulottina. Il maestro di danza era stato costretto ad abbandonare le prove con la sua partner acon le, Sonia Bruganelli, proprio per raggiungere in tutta fretta la sua dolce metà e assistere alla nascita della sua prima figlia.