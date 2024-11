Ilnapolista.it - Atp Finals ancora in Italia, a Torino per tre anni, poi a Milano fino al 2030 (Gazzetta)

Le Atprimarranno in. Così scrive Ladello Sport che ha spiegato il piano: inalper tree poi lo spostamento a.Ecco cosa viene riportato sul famoso quotidiano sportivo:“L’annuncio arriva nel momento perfetto, nel luogo perfetto: sul tappeto di un’arena ribollente per il trionfo di Sinner, durante la cerimonia di premiazione di un’edizione da record delle. Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp, comunica che il torneo resterà infini al. Non dice dove, come si immaginava. Il piano della Federazione è chiaro da tempo: rimanereper qualche anno e poi traslocare a. I dubbi sono sui tempi. Posto che il capoluogo piemontese, in virtù del precedente contratto, aveva già la sicurezza di ospitare l’edizione del prossimo anno, nelle ultime ore si è consolidata l’ipotesi che il torneo resti quial 2027“.