Appalti pulizie vittoria della Filcams Cgil Campania | Superminimo va riconosciuto in sede di passaggio di cantiere

Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale: “Grande soddisfazione per il risultato raggiunto insieme ai nostri uffici legali, sancito il diritto al riconoscimento delindidi”Napoli. «LaA.M. Napoli, da oggi, sarà ancora più determinata a segnalare alle stazioni appaltanti, in fase di contrattazione d’anticipo, le condizioni economiche di miglior favore presenti nell’appalto per far sì che, in fase di aggiudicazione, le offerte economiche presentate dalle aziende concorrenti garantiscano pienamente tutti i diritti occupazionali e salariali dei lavoratori coinvolti così come sancito dal CCNL e, ora, più chiaramente anche dal Tribunale di Napoli».Questo il contenuto di una notadiffusa in seguito alla sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, la dottoressa Amalia Urzini.