Vergani, ecco i giornalisti premiati. Dalla fuga dai talebani al nubifragio

È Cristina Giudici (Il Foglio), con la storia di una ragazza, nazionale di calcio afghana, scappata in Europa per fuggire ai, la vincitrice del Nuovo Premio2024 la cui premiazione si è tenuta ieri, a Milano, nella sede dell’Istituto dei Ciechi, tradizionale cornice della manifestazioneca patrocinata da Fnsi e Odg. Con lei hanno vinto ilper la Sezione Tv Giuseppe Borello (Rai3) con un’inchiesta sul business del biogas in provincia di Cremona; per la Sezione Web Stefania Prandi (IrpiMedia), per un articolo sulle madri braccianti immigrate dall’Est Europa; per la Sezione Foto Stefano Porta, con uno scatto su una delle inondazioni del Seveso a Milano. Menzione speciale per il fotografo Andrea Fasani, grazie a uno scatto con il drone pubblicato dal Giorno, sui danni provocati dalche ha colpito Milano a luglio 2023.