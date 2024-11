Lapresse.it - Usa, abbattute le dighe: tornano i salmoni nel fiume tra California e Oregon

Leggi su Lapresse.it

Meno di un mese dopo la demolizione di quattrosulKlamath, centinaia disono tornati a raggiungere acque da cui erano stati esclusi per decenni, per deporre le uova. Il fenomeno è visto come un segno di speranza per questo corso d’acqua recentemente “liberato”, situato al confine tra. Un video girato da un dipendente della tribù Yurok mostraChinook in due affluenti del Klamath tra le exdi Iron Gate e Copco. Nel video, si vede una femmina di salmone che, con la coda, sposta ghiaia o ciottoli per creare una piccola buca dove deporre le uova, mentre i maschi competono per fertilizzarle. Altre immagini mostrano ialla ricerca di luoghi adatti per deporre le uova e compagni nella loro habitat storico, che era inaccessibile prima del completamento del più grande progetto di rimozione dinella storia degli Stati Uniti.