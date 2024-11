UFC 309 Jon Jones batte Stipe Miocic | i risultati della card

Leggi su Sportface.it

Jonmette al tappetoe si conferma campione dei pesi massimi all’UFC 309. Capolavoro del 37enne al Madison Square Garden, dove il combattimento è volto al termine nel terzo round, quandoha mandato ko il suo avversario con un potente calcio rotante, difendendo per la prima volta la cintura. In merito al suo futuro è stato invece piuttosto vago: “Ho deciso che forse non mi ritirerò. Ne parleremo, ma se tutto andrà bene forse vi daremo ciò che desiderate”.Morale sotto le scarpe invece per il 42enne, che ha effettivamente confermato il ritiro: “Mi sentito bene, ma lui è uno dei migliori di sempre e mi ha preso alle costole. Perdere fa schifo“. Oltre a, il Madison Square Garden ha applaudito a scena aperta anche due ospiti d’eccezione come Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, e Elon Musk.