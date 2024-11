Liberoquotidiano.it - Ucraina: Onori (Azione), 'sostenendo Kiev sosteniamo democrazia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Sono ormai 1000 giorni che l'combatte per la sua sovranità e per la nostra libertà”, “la resistenzanon è solo una battaglia per un popolo, ma per tutti i popoli liberi d'Europa. La barbarie non può prevalere”. Lo scrive sui social la deputata die segretaria della Commissione Affari Esteri alla Camera, Federica, che questo pomeriggio parteciperà con il leader dia una manifesta sostegno dell'a Castro Pretorio, a Roma.