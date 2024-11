Trump Musk e Robert Kennedy Jr mangiano McDonald’s sul jet del tycoon | L’impegno per un’America più sana inizia domani – La foto

Leggi su Open.online

Tra i tanti impegni a cui dovrà far fronte il neo-eletto presidente Donald, quello per «più» inizierà (probabilmente). L’ha scritto sui social il primogenito del, postando unagrafia che lo ritrae insieme al padre, il sempre presente ElonF.Jr., seduti al tavolo del jet privato di The Donald pronti a banchettare con panini, french fries e bibite del. Il meno convinto dei “commensali”, che però sembra essersi arreso a un hamburger della catena multinazionale, è RFK Jr, l’ex rivale indipendente nella corsa per la Casa Bianca nominato daa ministro della Sanità. Di quest’ultimo, uno dei principali guru No vax, oltre a essere tra i personaggi più impegnati nella diffusione di fake news sulla Covid-19, sono note le posizioni ambientaliste, contro le Big-Pharma e il cibo spazzatura.