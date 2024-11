Ilnapolista.it - Trevisani: «La Roma con Juri? sarebbe stata una formalità per il Napoli»

Il giornalista Riccardoè intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del cambio di rotta dei giallorossi e della sfidadi domenica prossima alle ore 18.00.«La partita contro lase fosse rimastounaper il. Ma il cambio d’allenatore, una volpe come Ranieri una raddrizzata gliela dà».: «? Con Ranieri cambio di passo»«Il cambio in panchina porta sempre una positività e i giallorossi saranno un avversario complicato, molto più di quantostato una settimana fa. Lacredo che giocherà con Hummels al centro, Ndicka e Mancini ai suoi lati; penso che giocheranno Angelino e uno tra Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce; mette Pellegrini, Cristante perché non fa fuori il capitano e un altro veterano, insieme a Kone che è il più forte della squadra.