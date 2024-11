Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Castellammare: un giovane perde la vita a soli 18 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una terribile notizia ha colpitodi Stabia la scorsa notte, quando un ragazzo di 18ha perso lain un. La vittima, Simeon Dimitrov, viaggiava su una moto insieme a un’amica di 17, di ritorno da una serata trascorsa nella suggestiva penisola sorrentina. Questa tragedia segna la seconda vittima della strada nel giro di poco tempo, dopo la morte di un uomo di 36a Nola.Chi era Simeon DimitrovSimeon Dimitrov era unnato in Bulgaria il 14 agosto 2006 e residente adi Stabia, in via San Bartolomeo. La suaè stata spezzata in un istante, lasciando familiari e amici in un profondo stato di shock. Il suo spirito vivace e la suaetà fanno in modo che questa perdita risuoni in modo particolare nella comunità locale.