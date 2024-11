Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale ultimo giorno all’Eur per la manifestazione achocolate fino a cessate esigenze è chiuso il tratto di viale Europa tra via Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la lineaNapoli via Formia per lavori di manutenzione la circolazione ferroviaria resterà sospesa tra Priverno e Formia fino a mercoledì 20 novembre variazione corte con bus per alcuni Intercity maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo appuntamento Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità